В курганскую колонию нагрянула проверка

Курганскую колонию, где продавали продукты по завышенным ценам, начали проверять Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ревизоры начали проверку курганской колонии №2. В перечень оценок попали 25 показателей. Информацию о начале проверки URA.RU сообщил инсайдер, в пресс-службе УФСИН России по Курганской области сведения подтвердили.

«В колонии началась тотальная проверка. Все сотрудники на взводе, переживают. Арестанты даже поговаривают, что есть проверяющие из Москвы», — рассказал осведомленный источник.

В пресс-службе УФСИН России по Курганской области начавшуюся проверку подтвердили. Но отметили, что ревизоров из Москвы в комиссии нет. «Проверку осуществляет комиссия, в которую входят сотрудники структурных подразделений областного УФСИН. Возглавляет комиссию заместитель начальника УФСИН России по Курганской области Андрей Першин», — уточнили в ведомстве.

Работу учреждения оценят по 25 показателям: состояние управленческой деятельности, соблюдение законности, обеспечение правопорядка, состояние режима и надзора, готовность к действиям при ЧО, организация охраны, финансово-хозяйственная и производственная деятельность. «Инспекторская проверка исправительных учреждений проводится один раз в 5 лет. По итогам составляется акт и план устранения недостатков», — рассказали в региональном УФСИН.

Ранее агентство писало, что родственники арестантов в ИК-2 заявили о вспышке числа простуд с симптомами похожими на коронавирус. Позже осужденных повезли на обследование легких на флюорографе. Также осужденные жаловались на дорогие продукты, которые продаются в магазине на территории колонии.