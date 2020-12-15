Число безработных курганцев превысило 10 тысяч человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По состоянию на 1 декабря в Кургане насчитывалось более 10 тысяч безработных. Это почти в восемь раз больше, чем год назад. Такие данные департамент экономического развития Кургана опубликовал на сайте муниципалитета.

«На 1 декабря 2020 года численность безработных граждан составила 10798 человек, что в 7,7 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года (1394 человека)», — говорится в публикации. С начала года центр занятости населения Кургана трудоустроил 3935 человек — четверть от обратившихся граждан.

Уровень безработицы в Кургане составил 6,6% к численности рабочей силы (на 1 декабря 2019 года он составлял 0,8%). Судя по графику, представленному в докладе, резкий рост числа безработных в Кургане начался в апреле, когда в регионе начали действовать коронавирусные ограничения. До марта включительно безработица была ниже, чем в 2019 году.

По данным мэрии, почти половина оставшихся без работы курганцев уволились по собственному желанию. Еще треть безработных ранее нигде не работали.

На конец ноября в Кургане насчитывалась 4301 вакансия. Самая востребованная профессия — врач (230 вакансий). Также среди наиболее востребованных профессий — водители (158 вакансий), учителя (123 вакансии), охранники (97 вакансий), повара (71 вакансия), медсестры (70 вакансий).

Ранее социолог Сергей Ширяев объяснил URA.RU, что резкий рост безработицы в Кургане является отголоском пандемии коронавируса. Начальник регионального управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов связал увеличение количества безработных с коронавирусными ограничениями и увеличением размера пособия по безработице.

Скрин: kurgan-city.ru

Резкий рост безработицы совпал с началом введения коронавирусных ограничений Скрин: kurgan-city.ru

Профессия врача является самой востребованной в Кургане Скрин: kurgan-city.ru