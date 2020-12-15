Цены на сахар и масло зафиксируют не по всей России

В регионах за Уралом введут поправочные коэффициенты на цены продуктов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Цены на сахар и масло будут зафиксированы в российских регионах до Урала. В Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут введены корректирующие коэффициенты. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«Фиксированные цены, о которых мы уже неоднократно говорили, вводятся до Урала, включая Урал. Дальше для регионов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера будут введены поправочные коэффициенты», — заявил в эфире телеканала «Россия-24» Евтухов. По его словам, это решение принято из-за дорогой логистики в регионах за Уралом.

По подсчетам специалистов, средний чек на покупку подсолнечного масла в России за год вырос более чем на треть, сахара — более чем в полтора раза, пишет «Национальная служба новостей». Ранее президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым существенный рост стоимости таких продуктов, как макароны, сахар и мука, и обратил внимание на то, что рост цен связан с экономическими причинами, а не с пандемией. Российский лидер потребовал решить вопрос с ростом цен за неделю. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что рост цен на важные продукты произошел из-за сбоя в работе ФАС, Минпромторга, Минсельхоза и вице-премьеров. В Кремле пообещали, что власти РФ будут регулировать цены на отечественные продукты.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников выступил с предложением дать правительству РФ право устанавливать лимит на повышение цен на социально значимые товары. В случае принятия закона правительство сможет в три раза ограничить рост цен на продукты — планка колебаний цен изменится с 30% на 10%. Однако эксперты считают, что при неблагоприятном варианте производители могут приостановить поставки товаров в торговые сети, что грозит дефицитом сахара и подсолнечного масла.