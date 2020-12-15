В России введут новые правила регистрации гаражей

«Гаражная амнистия» будет действовать до 2026 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Единая Россия» 16 декабря внесет в Госдуму законопроект о «гаражной амнистии» и будет добиваться принятия документа в весеннюю сессию. Изменения позволят россиянам по упрощенной процедуре оформить в собственность гаражи и землю под ними, рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак после встречи с главой Росреестра Олегом Скуфинским.

Ожидается, что «гаражная амнистия» будет действовать до 2026 года. Предлагаемые законодательные меры по своим принципам схожи с «дачной амнистией», по которой за 14 лет россияне в упрощенном порядке оформили в собственность более 10 млн дач и земельных участков. «Мы также предлагаем предусмотреть механизмы, которые минимизируют дополнительные расходы. Чтобы не получилось, что закон хороший, но за оформление сопроводительных документов надо условно заплатить 3-5 тысяч рублей. Для пенсионера это будет дорого, и он откажется от процедуры», — пояснил Андрей Турчак.

Вместе с правительством РФ и региональными администрациями «Единая Россия» планирует сделать оформление документов по «гаражной амнистии» абсолютно бесплатным или предельно дешевым для малоимущих и социально незащищенных категорий граждан. «Мы заинтересованы, чтобы закон заработал как можно скорее. Сделаем все, чтобы он был принят в кратчайшие сроки», — подчеркнул секретарь генсовета партии.

В Курганской области рассчитывают, что законопроект урегулирует деятельность гаражных кооперативов Фото: пресс-служба «Единой России»

Турчак отметил, что партия неоднократно получала жалобы от жителей регионов на трудности в оформлении в собственность гаражей, в том числе, в ходе декады приемов граждан в начале декабря. Проблема оформления гаражей была озвучена и на приеме председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в сентябре этого года. Председатель партии сообщил, что поручит фракции «Единой России» в Госдуме рассмотреть и принять этот законопроект в приоритетном порядке.

В Крыму и Ульяновской области норма уже внедрена и реализуется. Еще 55 регионов поддержали инициативу единороссов. К примеру, особо актуальным вопрос «гаражной амнистии» считает председатель комитета по госстроительству тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов: «Ко мне обращаются ветераны, которые в силу разных причин не сумели оформить свои гаражи. Часто это случается не по вине владельцев. В свое время сами кооперативы не оформили землю под гаражами в собственность, теперь эта процедура в разных муниципальных образованиях решается по-разному, и она достаточно сложная». Изменения нашли поддержку и в Курганской области. Руководитель фракции «Единой России» в облдуме Марат Исламов сказал, что законопроект урегулирует «правовой статус и деятельность гаражных и гаражно-строительных кооперативов, упростить оформление прав на объекты гаражного назначения».

В Тюменской области нередки случаи, когда помощь в регистрации гаражей требуется пенсионерам Фото: пресс-служба «Единой России»

«Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут обратиться в орган местного самоуправления (в том числе через МФЦ) с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка и гаража должен будет подать орган местного самоуправления, при этом госпошлину платить не нужно», — отметил глава Росреестра Олег Скуфинский.