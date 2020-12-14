Осужденный экс-глава курганских колоний вышел на свободу досрочно

Ильгиз Ильясов (справа) отбывал наказание в Нижнем Тагиле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший руководитель УФСИН по Курганской области Ильгиз Ильясов вышел на свободу условно-досрочно. Об этом URA.RU сообщила его адвокат Елена Киселева.

«Ильясова сегодня выпустили по УДО. Он уже уехал из колонии», — рассказала Киселева. По ее словам, Ильясов отбывал наказание в Нижнем Тагиле (Свердловская область), так как в Курганской области нет специализированных колоний для бывших силовиков. По данным URA.RU, Ильясов не планирует возвращаться в Курган.

В октябре 2019 года Ильясова приговорили к пяти с половиной годам в исправительной колонии общего режима. Курганский городской суд признал бывшего начальника колоний виновным в получении взяток и злоупотреблении полномочиями, но оправдал по растратам при строительстве СИЗО. Также судья решил, что вышел срок давности по одной из взяток. Сам Ильясов тогда настаивал на своей невиновности. Он назвал обвинения в свой адрес абсурдом и заявил, что процесс напомнил ему 1937 год.

В феврале Курганский областной суд смягчил наказание Ильясову до четырех лет колонии общего режима. В начале ноября Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) снизил ему срок лишения свободы до трех лет шести месяцев.