Пандемия коронавируса принесла медикам ЯНАО серьезную проблему

Медпомощь с начала пандемии оказывалась только по жизненно важным показателям Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С начала пандемии коронавируса в ЯНАО наблюдается ухудшение ситуации с лечением заболеваний, не требующих экстренного вмешательства. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников в медицинской отрасли.

«Медучреждения несколько раз частично или полностью приостанавливали прием плановых больных, — рассказали собеседники агентства. — Из-за этого возникали очереди, качество оказываемой медпомощи сильно упало». По словам инсайдеров, сейчас власти «спешно» сокращают число коек, зарезервированных для ковидных больных — чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

В департаменте здравоохранения ЯНАО согласились: пандемия внесла коррективы в оказание плановой медицинской помощи — ее объемы были существенно сокращены. Представители ведомства также подтвердили, что осенью эпидпорог по заболеваемости был кратно превышен, поэтому врачи и медицинский персонал были максимально задействованы в оказании помощи больным ОРВИ и COVID.

«В настоящее время оказание плановой первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медико-санитарной помощи в амбулаторных и стационарных условиях возобновлено в полном объеме, — говорится в официальном комментарии депздрава. — Медицинский персонал, задействованный в оказании помощи пациентам с коронавирусом, постепенно возвращается к оказанию плановой помощи». В ведомстве утверждают, что все условия для этого в округе есть, а по жизненно важным показателям объемы медпомощи не снижались.

Директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков на запрос URA.RU пояснил, что освободившиеся койки будут зарезервированы. В случае необходимости их и дальше будут использовать для лечения больных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что под инфекционные отделения вынужденно закрывались стационары, а также амбулаторные отделения. Не избежал этого даже СПИД-Центр, на базе которого было развернуто отделение на 50 коек.