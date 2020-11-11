Прием больных с онкологией будет идти в обычной поликлинике Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Центр по оказанию амбулаторной помощи онкобольным в Ноябрьске (ЯНАО) временно переоборудован в коронавирусный госпиталь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В этом здании разместили госпиталь для лечения пациентов с диагнозом „COVID-19“, — рассказали представители мэрии корреспонденту URA.RU. — Центр амбулаторной помощи организован по другому адресу». Согласно размещенной в социальных сетях информации, специалисты учреждения уже ведут прием пациентов по адресу в задании поликлиники на улице Холмогорской.

Таким образом, в регионе продолжается снижение объема специализированной помощи пациентам. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое из-за необходимости дополнительных 60 мест для больных COVID был закрыт стационар городского психоневрологического диспансера — нуждающихся в стационарном лечении пациентов перевели в неврологию городской больницы.

В окружной столице для организации ковидария на 90 мест передано здание малосемейного общежития в микрорайоне Богдана Кнунянца. Строительство инфекционных госпиталей в Салехарде (на 100 мест) и в Новом Уренгое (на 200 мест) продолжается.