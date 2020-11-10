Из-за коронавируса в ЯНАО закрывают психиатрические стационары

Больных из стационара психиатрии временно перевели в неврологическое отделение НЦГБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Недостаток мест для госпитализации больных коронавирусом привел к тому, что в ЯНАО начали временно закрывать медучреждения, оказывающие специализированную помощь пациентам. По информации окружного департамента здравоохранения, в Новом Уренгое на базе местного психоневрологического диспансера уже был открыт ковидный госпиталь.

«Пациенты психоневрологического диспансера временно располагаются в неврологическом отделении Новоуренгойской ЦГБ», — рассказали агентству представители регионального депздрава. В настоящее время госпитализация пациентов по профилю «психиатрия», «психиатрия-наркология», а также медицинское освидетельствование на состояние опьянения, пред- и послерейсовые осмотры проводятся в приемном отделении Новоуренгойской ЦГБ на улице Геологоразведчиков.

В ведомстве подчеркнули, что мера вызвана потребностью в свободном коечном фонде учреждений, готовых принять на госпитализацию больных коронавирусом. Ранее городские власти Нового Уренгоя сообщили, что прием пациентов по временном госпитале, оборудованном на базе предприятия «Арктикгаз», начнется уже на этой неделе.

Между тем, открытия инфекционного госпиталя на 200 мест, строительство которого началось в газовой столице еще летом, так и не произошло. Подрядчик по договору должен сдать помещения до конца декабря, однако власти рассчитывали на то, что работы завершатся до прихода второй волны коронавируса. Сейчас вопрос уперся в поставку кислородной станции, без которой учреждение не сможет полноценно функционировать.