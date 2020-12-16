Госдума ввела ограничения на перевозку сигарет

Антитабачное законодательство в России ужесточается Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Государственная дума Российской Федерации 16 декабря приняла закон, согласно которому запрещается перевозить по территории страны более 200 сигарет (10 пачек). Такое решение принято на пленарном заседании ГД.

«Будет запрещено перемещение табачных изделий в количестве более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака. А также указанных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека», — приводит текст документа РИА «Новости».

В сентябре правительство РФ предложило поднять ставки акцизов на табачную продукцию, передает Life . В конце октября в России вступил в силу новый запрет — на курение кальяна и электронных сигарет в общественных местах. Ограничение распространяется, в том числе, на кафе и рестораны, которые будут штрафовать за нарушения.