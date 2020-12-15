Силовики проверят зарплату челябинского депутата в 450 тысяч

Обращение депутата Хазиева адресовано прокурору области Виталию Лопину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Центрального района Челябинска Марсель Хазиев попросил прокурора области Виталия Лопина оценить, насколько правомерно назначение спикеру городской думы Андрею Шмидту зарплаты в 455 тыс. рублей в месяц. В адрес надзорного ведомства подготовлен официальный депутатский запрос.

«На основании закона о прокуратуре РФ прошу дать оценку заработной плате председателя Челябинской гордумы при средней по региону 38,1 тыс. рублей», — говорится в документе, предоставленном URA.RU Хазиевым.

Также депутат просит оценить законность совмещения Шмидтом поста спикера и главы комиссии по бюджету и налогам. «Не является ли это конфликтом интересов?» — задается вопросом народный избранник.

Сам Шмидт пояснил URA.RU, что его зарплата почти не будет отличаться от жалованья его предшественника на посту спикера. «Прокуратура и без этого проверяет нас регулярно, в том числе финансовые вопросы. Что до совмещения должностей, этот пункт регламента гордумы уже проходил правовую экспертизу в надзорном ведомстве», — добавил он также.

Ранее Хазиев уже предлагал срезать зарплату главы гордумы до среднеобластной величины, а сэкономленные деньги направить на борьбу с коронавирусом. Идею он презентовал губернатору Алексею Текслеру. Тот является лидером областной «Единой России», в которую входит и Шмидт. Сам Хазиев покинул партию после громкого скандала: на выборах в заксобрание области несколько единороссов активно работали на кандидата-эсера, который и победил. Затем депутат засветился в скандале с разгоном полицией запрещенной вечеринки в ночном клубе.