Мишустин поручил сделать вакцинацию от коронавируса регулярной

Вакцинировать от коронавируса теперь будут на государственной основе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил включить вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Вакцины от коронавируса должны быть включены в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учетом приоритетности. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета 15 декабря», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, согласно поручению, должен держать на личном контроле организацию работы пунктов вакцинации в регионах с 1 по 10 января 2021 года. Кроме того, Роспотребнадзор должен продолжать постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации и информировать правительство о выявленных рисках.

Ранее во всех регионах России началась вакцинация от COVID-19. По словам министра здравоохранения Михаил Мурашко, прививки получат работники 1229 организаций по стране. На данный момент от коронавируса в России привиты уже 28,5 тысяч человек.