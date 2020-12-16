Мишустин поручил сделать вакцинацию от коронавируса регулярной

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Вакцинировать от коронавируса теперь будут на государственной основе Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил включить вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Вакцины от коронавируса должны быть включены в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учетом приоритетности. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета 15 декабря», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, согласно поручению, должен держать на личном контроле организацию работы пунктов вакцинации в регионах с 1 по 10 января 2021 года. Кроме того, Роспотребнадзор должен продолжать постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации и информировать правительство о выявленных рисках.

Ранее во всех регионах России началась вакцинация от COVID-19. По словам министра здравоохранения Михаил Мурашко, прививки получат работники 1229 организаций по стране. На данный момент от коронавируса в России привиты уже 28,5 тысяч человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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