Всемирный банк заявил о росте цен на нефть в 2021 году

В 2021 году цены на нефть вырастут на 3 доллара за баррель Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Цены на нефть в 2021 году вырастут с 41 до 44 долларов за баррель; в 2022-м за баррель «черного золота» будут давать до 50 долларов. Такие данные представлены в докладе Всемирного банка об экономике России.

«Предполагается, что цены на нефть вырастут: до 44 долларов США за баррель в 2021 году и 50 долларов США за баррель в 2022 году», — приводит выдержку из доклада Всемирного банка РИА «Новости». Эксперты отмечают, что главным риском для цен являются продолжительность пандемии и темпы распространения вакцины.

Всемирный банк ожидает, что пандемия коронавируса будет оказывать существенное влияние на спрос и потребление нефти. По прогнозам, к концу 2021 года потребление нефти останется на 5% ниже тренда, который был отмечен до начала пандемии.

Ранее Минфин РФ предсказывал снижение доходов в бюджет от продажи нефти. Министр финансов России Владимир Колычев предположил, что мировая экономика, возможно, уже прошла период пикового потребления нефти.