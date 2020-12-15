Рубку возле села Кетово обнаружили местные жители Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Курганской области накануне Нового года обнаружили масштабные вырубки сосен в Кетовском районе (так называемой «курганской Рублевке»). Фотографиями поваленных деревьев они поделились с URA.RU.

«Решили прогуляться по лесу и были просто шокированы тем, какой урон нанесен. Это не одно и не два дерева. Вырублены десятки деревьев. Просто отпилены верхушки, остальная часть дерева валяется рядом. Весь лес напоминает поле битвы», — рассказала собеседница URA.RU, попросившая не раскрывать ее имени. По ее словам, вырубку обнаружили недалеко от дачного кооператива «Тихие зори 2» возле Кетово.

Женщина обратила внимание, что за последние 30 лет это первый подобный случай в лесу. О вырубках она сообщила в Росприроднадзор. В ведомстве URA.RU подтвердили, что получили обращение о вырубках в лесу под Кетово и приняли его в работу.

Это не первый скандал с вырубкой лесов в Кетовском районе. Ранее URA.RU сообщало, что участки около поселка Зеленый Лог, входящие в состав лесного фонда, отдали под строительство коттеджей. Масштабные рубки деревьев выявляли недалеко от санатория в Лесниковском сельсовете. Этим летом полиция задерживала несколько грузовиков с лесом, который незаконно вывозили из Кетовского района в Казахстан. На днях пограничники и таможенники в Курганской области задержали фуру с новогодними соснами, которые также незаконно вывозили в Казахстан.

Курганцы обратили внимание, что у сосен взяли только верхушки Фото предоставлено читателем URA.RU

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Курганцы заявляют, что лес напоминает поле битвы Фото предоставлено читателем URA.RU