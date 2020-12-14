Более 800 новогодних елок задержали на пункте пропуска через госграницу в Петухово (Курганская область) сотрудники таможни и погрануправления ФСБ по Курганской и Тюменской областям. Груз везли в Казахстан, сообщили URA.RU в пресс-службе Тюменской таможни.
«Свежесрубленные представительницы сосны обыкновенной от полутора до трех метров в капроновых сетках перевозились в грузовом отсеке фуры навалом. Около шести тонн лесных красавиц нарушитель пытался вывезти с территории России в город Петропавловск Республики Казахстан», — говорится в сообщении ведомства.
Всего в машине находилось 838 елок. «Такой популярный сезонный товар можно вывозить только при наличии фитосанитарного сертификата», — пояснил начальник службы таможенного контроля Александр Решетников. У водителя были документы только на 500 елок. Согласно сертификатам, елки срубили в Башкирии. На оставшиеся 338 деревьев документов не оказалось. Весь груз задержан.
Административное дело возбуждено по ст. 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции). Данная статья предусматривает штраф для граждан от трехсот до пятисот рублей, на должностных лиц — от пятисот до тысячи рублей, на юридических лиц — от пяти до 10 тысяч рублей.
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