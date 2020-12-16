В Тюмени бизнес ждут массовые проверки на соблюдение указа Путина

Продуктовые магазины начнут проверять уже в этом году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

В ближайшее время тюменские продуктовые магазины начнут массово проверять на соблюдение максимально разрешенных цен на масло, яйца и другие жизненно важные продукты. Об этом URA.RU сообщил собственный источник, близкий к властям. Он уточнил, что для этого будут созданы спецкомиссии с представителями УФАС и других контролирующих органов.

«Проверки, вероятно, начнутся сразу после того, как начнут действовать новые требования по ценам на продукты первой необходимости. По срокам — это не более семи дней. То есть, проверять бизнесменов начнут уже в этом году. Проверять, в первую очередь, будет антимонопольная служба. Возможно, к этому подключат Роспотребнадзор и другие ведомства», — пояснил агентству источник на условиях анонимности.

В оперативный штаб направлен запрос. Ранее жители Тюмени начали жаловаться, что после информации о заморозке цен на продукты первой необходимости в некоторых тюменских магазинах сахар и масло подорожали на 20—30%. Незадолго до этого президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым рост цен на макароны, сахар и муку.

Как писало агентство, власти РФ определились с окончательной стоимостью продуктов первой необходимости. Цены на сахар и подсолнечное масло в России будут снижены в течение пяти дней — до 46 рублей за килограмм и 110 рублей за литр соответственно. Они будут действовать до конца первого квартала 2021 года.