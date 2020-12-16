Виктор Ермишкин будет руководить подчиненными через мессенджеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава города Шадринска Виктор Ермишкин ушел на самоизоляцию после контакта с человеком, зараженным коронавирусом. Об этом мэр сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

«С сегодняшнего дня ухожу на самоизоляцию, так как стал контактным по ковиду», — написал Ермишкин. Он рассказал, что чувствует себя хорошо. Он продолжит работать удаленно при помощи телефона, видеосвязи и мессенджеров. «Отдельно коллегам — не расслабляться, работы много, до новогодних праздников еще далеко», — добавил мэр.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с COVID, на 16 декабря в Курганской области зарегистрировано более 10,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сайт стопкоронавирус.рф сообщает о 132 смертях от COVID в регионе. По данным Росстата, число смертей может оказаться выше.

В Курганской области действует обязательный масочный режим. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов. Региональный оперативный штаб запретил проведение новогодних корпоративов и работу кафе в новогоднюю ночь.

Виктор Ермишкин объявил о своей самоизоляции через соцсети Скрин: instagram.com