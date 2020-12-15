В Курганской области не снижается смертность от коронавируса

В Курганской области — пять новых смертей от COVID за сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На 16 декабря в Курганской области зарегистрировано пять новых смертей от коронавирусной инфекции. Информация об этом опубликована на сайте Стопкоронавирус.рф. Ранее в регионе ни разу не регистрировалось более пяти смертей от COVID в сутки.

«Пять человек умерло за сутки», — отмечается в статистике по Курганской области за 16 декабря. Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса скончалось 132 человека. Пять смертей в сутки ранее регистрировали 4 и 20 ноября.

«На 16 декабря в Курганской области лабораторно подтверждены 109 новых случаев COVID-19. Из них 57 зарегистрированы в Кургане. Выписаны 135 человек», — сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Также новые случаи заражения зарегистрированы в Шадринске, Макушинском округе и в восьми районах области (Белозерский, Варгашинский, Далматовский, Каргапольский, Кетовский, Куртамышский, Половинский, Шадринский). Всего с начала пандемии в регионе выявлено 10 503 случая COVID-19.

Ранее URA.RU сообщало, что данные Росстата по смертности от COVID оказались в 1,5 раза выше, чем данные сайта Стопкоронавирус.рф. Только до октября включительно в Курганской области от коронавируса скончались 130 человек, сообщал Росстат (Стопкоронавирус.рф сообщал о 87 смертях). С мая по октябрь скончалось 132 пациента с COVID, который не стал основной причиной смерти, а привел к тяжелому осложнению имевшихся заболеваний.