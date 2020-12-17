Екатеринбург и столицу ХМАО свяжут новые прямые перелеты

Сейчас прямые перелеты по данному направлению выполняет только авиакомпания Utair Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания Red Wings (контролируется госкорпорацией «Ростех») с 2021 года откроет новые прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«С января 2021 года Red Wings начнет полеты из Екатеринбурга по шести новым направлениям — в Барнаул, Ижевск, Новокузнецк, Омск, Уфу и Ханты-Мансийск. Полеты из Екатеринбурга в Барнаул и Омск будут выполняться трижды в неделю. Полеты в Ижевск, Новокузнецк, Уфу и Ханты-Мансийск — дважды в неделю», — говорится в сообщении.

Перелеты из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск будут выполняться по четвергам и субботам. Сейчас прямые перелеты по данному направлению выполняет только авиакомпания Utair. Тюменский перевозчик летает по вторникам, четвергам и воскресеньям. Также из Екатеринбурга в столицу ХМАО можно долететь с пересадкой в Уфе (в пятницу), в Тюмени (в среду и субботу) и в Москве (в понедельник и в пятницу).

Отмечается, что два маршрута из Екатеринбурга будут уникальными. Екатеринбург-Барнаул и Екатеринбург-Ижевск станут первыми прямыми рейсами из столицы Урала.

В сентябре 2020 года стало известно, что Red Wings создаст в Кольцово транзитный хаб для полетов по российским городам. В общей сложности разрабатывается свыше 30 маршрутов. Сейчас в «Кольцово» базируются три самолета SSJ100. Также в парке Red Wings 15 лайнеров семейства Airbus 320/321, которые базируются в «Домодедово» и «Пулково».