Шнуров приехал на пресс-конференцию Путина

Сергей Шнуров приехал на пресс-конференцию Владимира Путина от международного телеканала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший солист группы «Ленинград», певец Сергей Шнуров приехал на пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Он представляет международный телеканал, передает журналист URA.RU с места событий.

«Я представляю международный канал RTVI и потому мое присутствие здесь вполне логично», — рассказал Шнуров журналистам. Артист признался, что пока не знает «когда надо аплодировать» и как себя вести.

На подобном мероприятии певец оказался впервые. Поэтому он собирается ориентироваться в ситуации по поведению коллег. Шнуров пришел без плаката, заявив: «Я уже давно сам по себе плакат».

17 октября в 12:00 по Москве состоится пресс-конференция Владимира Путина, которая пройдет в новом формате, напоминает телеканал 360. Ее собираются посмотреть в прямом эфире более 30% россиян, уточняет RT. Некоторые уже начали задавать президенту вопросы в соцсетях.