В следующем году врачам прибавится работы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Общее количество заболевших коронавирусом в России увеличится в три раза, а жертвами инфекции станут более 50 тысяч человек. Такие данные следуют из математической модели Центра мониторинга биологических рисков (ФГБУ «ЦСП» ФМБА), имеющейся в распоряжении URA.RU.

Согласно приведенной центром модели, суточный пик количества заболевших будет достигнут 16 декабря этого года и составит около 24 тысяч человек. В дальнейшем показатель количества новых заболевших будет уменьшаться. Таким образом, данный показатель почти в полтора раза превысит установленный 20 октября рекорд в 16 319 человек.

Окончанием эпидемии указывается декабрь 2021 года. К тому времени общее количество заболевших коронавирусом достигнет отметки в 5 миллионов 900 тысяч человек, а общее количество летальных случаев — 52 тысячи. Учитывая, что в настоящее время вирусом заразились уже 1 431 635 россиян, до конца пандемии их число вырастет в три раза.

Ранее ученые Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова дали свой прогноз, когда пандемия коронавируса пойдет на спад. По их словам, снижение темпов прироста новых случаев заболевания ожидается уже в ноябре.