Государство поддержит российский туризм

На поддержку туризма в этом году потрачено более 1 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские власти будут поддерживать туризм, выделяя на него средства из бюджета. Об этом на своей пресс-конференции рассказал Владимир Путин, отвечая на вопрос о поддержке туризма в России во время пандемии.

«Правительство ввело кешбэк за поездки по России — 15 млрд рублей. На данный момент освоено чуть больше 1 млрд. Все оставшиеся средства мы перенесем на следующий год, будем использовать эти деньги и дальше для таких целей», — рассказал Путин.

Президент также отметил, что нужно поддержать направления внутреннего туризма и почаще показывать и рассказывать о возможностях страны для россиян и иностранцев. При этом нужно дать возможность россиянам отдыхать за границей, дополнил он.

Также резидент рассказал и о возможном открытии границ. По его словам, это сделают сразу после того, как позволят врачи, передает RT.

Ежегодная пресс-конференция президента РФ проходит 17 декабря. Путин отвечает на главные вопросы россиян в прямом эфире.