Путин пообещал, что власти вовремя выплатят все детские пособия

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Трансляция с пресс-конференции Владимира Путина. Челябинск, трансляция, путин владимир, пресс-конференция
Люди не могут воспользоваться своими правами на выплаты, возмутился Владимир Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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В России нужно наладить работу центров, работающих по выплатам на детей во время пандемии. Об этом на пресс-конференции рассказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о будущих детских выплатах населению России.

«Для детей от 0 до 1,5 лет, от 1,5 до 3 и с 3 до 7 лет [положены выплаты]. Нам сначала нужно наладить эффективную работу того, что уже состоялось. Нужно налаживать работу МФЦ и других центров для этого. Вызывает тревогу, что люди не могут воспользоваться своими правами [из-за закрытия МФЦ во время пандемии]», — отметил он во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

Российские власти будут поддерживать не только семьи с детьми. Деньги выделят также на туризм, стало известно на пресс-конференции. По словам президента, нужны время и средства, чтобы в российских регионах появилась необходимая инфраструктура, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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