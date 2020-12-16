В Курганской области продлили коронавирусные ограничения

Курганским пенсионерам на месяц продлили режим самоизоляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим обязательной самоизоляции для жителей Курганской области старше 65 лет продлен на месяц — до конца января. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID.

«Для жителей области старше 65 лет обязательная самоизоляция продлена до 28 января 2021 года», — говорится в сообщении оперштаба. Решение принято исходя из анализа заболеваемости в регионе. При этом режим самоизоляции может не применяться к работникам здравоохранения, руководителям и работникам органов власти, организаций, если их нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

Пожилым людям разрешено выходить из дома в следующих случаях:

обращение за медицинской помощью;

следование к месту (от места) работы (за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске или на больничном);

посещение судов, прокуратуры, правоохранительных органов, органов административной юрисдикции;

поход в магазин, выгул домашних животных.

Ранее стало известно, что оперативный штаб разрешил работу объектов общественного питания, расположенных в зданиях, помещениях автозаправочных станций, в круглосуточном режиме. Также с 16 декабря разрешена диспансеризация и профилактические медосмотры взрослого и детского населения, приостановленные из-за угрозы распространения коронавируса. Режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше действует в Курганской области с 12 октября, в последний раз его продлевали до 31 декабря включительно.