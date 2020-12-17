Свердловские медики пожаловались президенту Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В больнице Качканара Свердловской области была задержка коронавирусных выплат медикам. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с COVID-19 через два часа после жалобы медиков, прозвучавшей в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

«По предварительным итогам дополнительной проверки, оперативно проведенной по поручению министра здравоохранения Андрея Карлова, установлено, что имела место задержка сроков выплат отдельным сотрудникам инфекционного и терапевтического отделений Качканарской ЦРБ. Рапорт о случаях заноса инфекции, по которым также должны были быть произведены выплаты, был подан уже после формирования основной заявки. Своевременно приняты меры к обеспечению положенных выплат, в настоящее время все процедуры проведены, денежные средства уже перечисляются на счета больницы и должны поступить на карты медицинских работников в понедельник», — сообщили в штабе. Там отметили, что на месте будет работать комиссия минздрава региона во главе с заместителем министра Иреной Базите.

Как ранее сообщало URA.RU, жалоба на отсутствие положенных по закону выплат за работу в красной зоне поступила в колл-центр. «Обязательно со всем разберемся», — прокомментировал президент в прямом эфире. По словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова, ведомство ранее получило сигнал из ЦГБ Качканара о невыплатах медикам, там была проведена проверка, нарушений выявлено не было. Следственный комитет Свердловской области начал проверку законности выплат медработникам в Качканаре.