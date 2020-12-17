Путин рассказал, с каким оружием Россия будет противостоять США

Владимир Путин уточнил, какое оружие разрабатывается в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия готовит новое оружие, чтобы противостоять гиперзвуковым ракетам, которые создают в США. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции 17 декабря.

По заявлению российского лидера, между странами уже идет гонка вооружений, и Россия пока выигрывает. «Высокоточное оружие [у США] есть, гиперзвукового пока нет. Сделают. Мы к этому времени подготовимся. Сейчас мы работаем над противоядием от будущего гипероружия других стран», — заявил Путин во время онлайн-трансляции, которую ведет телеканал «Россия 24».

Президент подчеркнул, что сейчас в стране реализуются почти все военные проекты, которые он анонсировал в последнем обращении к Федеральному собранию. «[Гиперзвуковой ракетный комплекс] „Кинжал“, лазерное оружие „Пересвет“ на боевом дежурстве уже. Активно идет работа по тяжелой ракете „Сарамат“, по „Посейдону“ идет работа хорошо. Сейчас „Циркон“ у нас появляется. Очень важное оружие», — сказал Путин. По его словам, в России есть оружие, которого нет у других стран.

Ранее на пресс-конференции президент заявил, что США демонстрируют военную агрессию против РФ. Также Путин обвинил американские спецслужбы в сотрудничестве с блогером Алексеем Навальным.