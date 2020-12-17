Кураев: епископ Кульберг получит от патриарха несуществующий сан

Епископ ждем решения руководства РПЦ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбургской митрополии назначен новый глава

Епископ Евгений (Кульберг), назначенный руководителем Екатеринбургской епархии, в любой момент может получить сан митрополита. Повышение до соответствующего должности главы митрополии сана зависит только от воли патриарха Кирилла, но могут возникнуть нюансы. О них URA.RU рассказал диакон Андрей Кураев.

По словам богослова, процедуре возведения в сан митрополита предшествует указ предстоятеля РПЦ. «Обычно после этого патриарх вручает белую шапку митрополиту, это может происходить в „домашних“ условиях. Или во время патриаршего богослужения», — рассказал Кураев. По его словам, патриарх Алексий II проводил такой обряд и во время обеда.

Как правило, возведение в сан митрополита происходит в Москве. Но в условиях пандемии коронавируса патриарх сейчас не служит ни с кем и вряд ли сделает исключение для Кульберга. «Поэтому патриарх может дистанционно благословить — носите [шапку]. При этом указ и вручение вручение митрополичьего атрибута могут быть разнесены во времени», — отметил диакон Андрей Кураев. В какой день появится указ, не знает никто.

По мнению Кураева, в богословии в принципе не существует большинства тех званий и церковных чинов, которые есть в нынешнем обиходе. «Существует только три ступени иерархии — диакон, священник, епископ. Все остальное: архиепископ, митрополит, протодиакон и так далее — это игрушки для младшего детского возраста. Поэтому никакого таинства в посвящении в сан митрополита нет и быть не может. Ярмарка тщеславия, и не более того», — отметил диакон, добавив, что такая дифференциация может быть источником дохода для того, «кто раздает эти бирюльки».

В пресс-службе митрополии на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Агентство готово предоставить возможность высказать свою позицию.

Евгений Кульберг был утвержден на должность главы Екатеринбургской митрополии вместо митрополита Кирилла в начале декабря и 12 числа прибыл в столицу Среднего Урала. Первое заявление владыка сделал для URA.RU, признавшись, что назначение стало для него неожиданностью.