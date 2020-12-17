Пушков резко ответил журналисту BBC на вопрос Путину

Алексей Пушков напомнил, что НАТО наращивает присутствие у границ России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков напомнил, что Североатлантический альянс первый начал наращивать свое присутствие у границ России и задался тем же вопросом, что был адресован президенту России Владимиру Путину в четверг на ежегодной пресс-конференции со стороны британского журналиста. Своим мнением сенатор поделился в Twitter.

В ходе конференции журналист BBC спросил у Путина, считает ли он, что несет ответственность за «плачевное состояние» отношений РФ с США и Великобританией или же российские власти «белые и пушистые». «С 1997, когда началась экспансия НАТО, альянс вплотную подошел к границам России, разместил своих военных в Прибалтике и Польше, построили базу ПРО в Румынии и направляет военные суда в Черное и Балтийское моря. А потом ВВС задает вопросы, кто виноват в новой холодной войне. Кто?», — написал Пушков.

Владимир Путин, как напоминает RT, подчеркнул, что РФ вынуждена отвечать на новые угрозы, учитывая, что силы НАТО приближаются к ее границам, а Соединенные Штаты выходят из важных оборонных соглашений. Также глава государства напомнил, что по размеру военного бюджета Россия занимает только шестое место в мире. «Вот и ответьте, кто белый и пушистый, а кто колючий и агрессивный», — сказал президент.