Партию Прилепина хочет заполучить «Справедливая Россия»

В «Справедливой России» начали проработку стратегии работы с партией Захара Прилепина «За правду». Источники, близкие к администрации президента, говорят что объединение может произойти в 2021 году.
«В январе должна активизировать работу рабочая группа по проработке технических деталей объединения „Справедливой России“ с партией „За правду“ Захара Прилепина, созданной в 2019 году», — рассказал «Ведомостям» источник в АП. По его словам, основной вопрос, который предстоит решить партиям, это «выбивание мест [в объединенной структуре] и определение конфигурации будущего партийного проекта».
Ранее источник «Справедливой России» рассказывал, что администрация президента собирается провести объединительный съезд, чтобы включить в СР, несколько малых партий: «За правду», «Родину», «Патриотов России», а также Российскую партию пенсионеров за справедливость. Целью объединения источник называл желание «утилизировать небольшие партийные проекты»
Между тем ранее в КПРФ заявляли о намерении создать предвыборную коалицию в которую могут войти «Левый фронт», «Движение в поддержку армии» и Всероссийский женский союз «Надежда России». Секретарь КПРФ Сергей Обухов не исключал, что в рядах партии нашли бы место и «Захару Прилепину, если бы он перестал чудить со своей „За правду“».
Сам Прилепин на съезде партии заявлял, что не готов ради думских мандатов «растворяться в парламентских партиях». Объединения с парламентской оппозицией в партии не исключают, однако указывают на то, что ни у одной «нет образа будущего», так как они не стремятся прийти во власть, а «15 лет почетно борются за второе место».
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