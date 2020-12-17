17 декабря 2020

Партию Прилепина хочет заполучить «Справедливая Россия»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захар Прилепин на встрече с активистами партии «За правду». Челябинск, прилепин захар
Захара Прилепина «сватают» за «Справедливую Россию» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В «Справедливой России» начали проработку стратегии работы с партией Захара Прилепина «За правду». Источники, близкие к администрации президента, говорят что объединение может произойти в 2021 году.

«В январе должна активизировать работу рабочая группа по проработке технических деталей объединения „Справедливой России“ с партией „За правду“ Захара Прилепина, созданной в 2019 году», — рассказал «Ведомостям» источник в АП. По его словам, основной вопрос, который предстоит решить партиям, это «выбивание мест [в объединенной структуре] и определение конфигурации будущего партийного проекта».

Ранее источник «Справедливой России» рассказывал, что администрация президента собирается провести объединительный съезд, чтобы включить в СР, несколько малых партий: «За правду», «Родину», «Патриотов России», а также Российскую партию пенсионеров за справедливость. Целью объединения источник называл желание «утилизировать небольшие партийные проекты»

Между тем ранее в КПРФ заявляли о намерении создать предвыборную коалицию в которую могут войти «Левый фронт», «Движение в поддержку армии» и Всероссийский женский союз «Надежда России». Секретарь КПРФ Сергей Обухов не исключал, что в рядах партии нашли бы место и «Захару Прилепину, если бы он перестал чудить со своей „За правду“».

Сам Прилепин на съезде партии заявлял, что не готов ради думских мандатов «растворяться в парламентских партиях». Объединения с парламентской оппозицией в партии не исключают, однако указывают на то, что ни у одной «нет образа будущего», так как они не стремятся прийти во власть, а «15 лет почетно борются за второе место».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...