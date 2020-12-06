Прилепин сформулировал условия для будущих союзников по выборам

Захар Прилепин сформулировал предвыборную программу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер партии «За правду» Захар Прилепин на партийной конференции заявил, что не готов ради думских мандатов «растворяться в парламентских партиях». Для объединения сторонников перед выборами в Госдуму 2021 года партийцы сформулировали 13 тезисов.

«Проблема левопатриотических сил в том, что все они хотят объединяться, но у всех свои представления о принципах, на которых надо это делать», — заявил Прилепин на конференции, его слова приводит «Коммерсант». Он отметил, что «мир в целом левеет». «Либералы тоже зашли на левый фланг! Все девяностые и нулевые у них была другая риторика. В те годы я писал, что они унижают бедных людей, которые не могут купить себе квартиру. Но прошло 15 лет — и они украли нашу риторику!» — заявил Прилепин.

В итоге на конференции прописали «13 краеугольных камней»: отмена ЕГЭ, развитие государственной медицины, восстановление плановой экономики и наказания за тунеядство, национализация недр. Партия Прилепина также планирует расширить российские границы за счет территорий, «готовых жить вместе с нами» — это могут быть Приднестровье, Донбасс, Абхазия, Южная Осетия.

Объединения с парламентской оппозицией в партии не исключают,однако указывают на то, что ни у одной «нет образа будущего», так как они не стремятся прийти во власть, а «15 лет почетно борются за второе место». «У нашей партии образ будущего есть. Он, конечно, не прописан на бумаге, в схемах и маршрутах, но к выборам, я обещаю, он будет», — заверил зампред партии Александр Казаков.

Захар Прилепин и ранее заявлял, что не собирается объединяться с другой партией. Рассматривались варианты, что его партия «Правое дело» может примкнуть к «Справедливой России»или КПРФ. Однако существует предположение, что коалиция не сложится, так как КПРФ намерена укрепить отношения с властью.