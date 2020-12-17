17 декабря 2020
16 декабря 2020

В правительстве Тюменской области новое назначение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чиновники. Отраслевое совещание по здравоохранению. Мэрия. Тюмень , хромин евгений
В региональном правительстве Евгений Хромин будет отвечать за спорт Фото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Тюменской области

В Тюменской области на должность директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования назначен Евгений Хромин. Распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор.

«Директором департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области с 18 декабря 2020 года назначен Евгений Владимирович Хромин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Викторович Моор», — сообщает пресс-служба правительства области.

Ранее URA.RU писало, что в правительстве региона назначили нового главу департамента ЖКХ. Им стал Мугаммир Галиуллин.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...