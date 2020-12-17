В правительстве Тюменской области новое назначение

В Тюменской области на должность директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования назначен Евгений Хромин. Распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор.
«Директором департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области с 18 декабря 2020 года назначен Евгений Владимирович Хромин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Викторович Моор», — сообщает пресс-служба правительства области.
Ранее URA.RU писало, что в правительстве региона назначили нового главу департамента ЖКХ. Им стал Мугаммир Галиуллин.
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