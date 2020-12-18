Врачи в РФ будут рассказывать секреты школьников их родителям

Родители или опекуны теперь на законных основаниях могут получать все данные о здоровье подростка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российские врачи теперь смогут рассказывать о жизни детей родителям или опекунам. Для этого теперь не нужно спрашивать разрешения у подростка от 15 до 18 лет.

«Было решено поднять с 15 до 18 лет возрастную планку, до которой родители вправе осведомляться о состоянии здоровья своих детей», — сообщается на сайте «Парламентская газета». Минздрав видел проблему в том, что подростки в этом возрасте не спешат делиться с семьей о проблемах с наркотиками или алкоголем, о венерических болезнях и другом.

Ранее в Госдуме приняли соответствующий закон в августе, пишет телеканал 360. До этого медиков также обязали раскрывать врачебную тайну умерших пациентом. Теперь больницы обязаны выдавать медицинские документы родственникам и близким умерших пациентов.