Врачи в РФ будут рассказывать секреты школьников их родителям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети в городе. Курган , подростки, дети
Родители или опекуны теперь на законных основаниях могут получать все данные о здоровье подростка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российские врачи теперь смогут рассказывать о жизни детей родителям или опекунам. Для этого теперь не нужно спрашивать разрешения у подростка от 15 до 18 лет.

«Было решено поднять с 15 до 18 лет возрастную планку, до которой родители вправе осведомляться о состоянии здоровья своих детей», — сообщается на сайте «Парламентская газета». Минздрав видел проблему в том, что подростки в этом возрасте не спешат делиться с семьей о проблемах с наркотиками или алкоголем, о венерических болезнях и другом.

Ранее в Госдуме приняли соответствующий закон в августе, пишет телеканал 360. До этого медиков также обязали раскрывать врачебную тайну умерших пациентом. Теперь больницы обязаны выдавать медицинские документы родственникам и близким умерших пациентов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...