Кулаченко ждет, когда губернатор примет решение по ее кандидатуре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замгубернатора и министр финансов Галина Кулаченко официально объявила окружению о своей отставке, сообщил источник URA.RU в правительстве региона. Собеседники агентства 8 декабря утверждали, что министр говорит об этом в кулуарах.

«Решение принято, формально точку должен поставить губернатор, который принимает отставку. Но сомнений в том, что она произойдет, нет», — подчеркивает собеседник агентства. Официальный представитель министерства финансов заявил, что не комментирует слухи.

После отставки министра врио главы ведомства станет первый замминистра Светлана Климук, утверждают инсайдеры. После место главы ведомства может быть предложено Владимиру Поливьянову, который сейчас является заместителем главы ведомства. Чиновник в 2020 году стал одним из наиболее близких соратников действующего министра Галины Кулаченко.

Собеседники URA.RU связывают грядущую отставку Галины Кулаченко с финансовым аудитом расходов на информационное обеспечение деятельности свердловского минфина, который провел ее коллега по правительству Олег Чемезов. «Выяснилось, что министерство тратит огромные деньги на контракты с НПО „Сапфир“, которое занимается разработкой программного обеспечения для органов власти», — утверждал инсайдер.

Кулаченко после отставки может вернуться в руководство тюменской группы компаний «РАСТАМ», которая базируется в Тюмени. Она работала на предприятии с 2007 года после ухода с поста директора Департамента финансов и налоговой политики мэрии Тюмени.