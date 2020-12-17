Курганская область побила рекорд по коронавирусу

Всего в регионе обнаружили 10723 больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 18 декабря выявили рекордные 111 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Предыдущий рекорд по числу больных коронавирусом в области зафиксировали 11 декабря, когда за день выявили 110 случаев.

«На 18 декабря в Курганской области лабораторно подтверждены 111 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 54 зараженных обнаружили в Кургане, остальных — в Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Кетовском, Целинном, Щучанском районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах и Шадринске.

В регионе с начала пандемии обнаружили 10 723 случая COVID-19. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а дети могут находиться на улице без взрослых, только если идут в школу или больницу. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.