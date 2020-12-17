17 декабря 2020
16 декабря 2020

Бывший пермский министр вернулся в правительство

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства. Пермь, мелехова оксана
Оксана Мелехова заняла пост замминистра здравоохранения края Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU
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Перестановки в правительстве Пермского края

Экс-министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова вернулась в ведомство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава.

«Оксана Борисовна назначена исполняющей обязанности замминистра здравоохранения Пермского края», — сказала URA.RU пресс-секретарь Светлана Андреева. По информации «Коммерсант-Прикамье», Мелехова будет курировать в ведомстве медицинские проекты.

URA.RU писало, что в минувший вторник заместитель министра здравоохранения Михаил Суханов уволился из министерства. Он возглавил больницу имени Тверье в Перми. Ранее в минздраве произошла смена руководства. Прежний министр Оксана Мелехова, занимавшая эту должность с ноября 2018 года, покинула ведомство. Новым министром была назначена Анастасия Крутень, экс-главврач пермской больницы имени Гринберга.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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