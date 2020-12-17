Бывший пермский министр вернулся в правительство

Оксана Мелехова заняла пост замминистра здравоохранения края Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Экс-министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова вернулась в ведомство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава.

«Оксана Борисовна назначена исполняющей обязанности замминистра здравоохранения Пермского края», — сказала URA.RU пресс-секретарь Светлана Андреева. По информации «Коммерсант-Прикамье», Мелехова будет курировать в ведомстве медицинские проекты.

URA.RU писало, что в минувший вторник заместитель министра здравоохранения Михаил Суханов уволился из министерства. Он возглавил больницу имени Тверье в Перми. Ранее в минздраве произошла смена руководства. Прежний министр Оксана Мелехова, занимавшая эту должность с ноября 2018 года, покинула ведомство. Новым министром была назначена Анастасия Крутень, экс-главврач пермской больницы имени Гринберга.