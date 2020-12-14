14 декабря 2020
13 декабря 2020

Глава минздрава Пермского края лишился своего заместителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, прием больных, врач, руки врача
Михаил Суханов возглавил больницу им Тверье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Перестановки в правительстве Пермского края

Заместитель министра здравоохранения Пермского края Михаил Суханов уволился из минздрава. Он возглавил больницу им Тверье в Перми (бывшая МСЧ № 9). Информация опубликована на официальном сайте медучреждения.

«С сегодняшнего дня приступил к работе главный врач „ГКБ им Тверье“ Михаил Суханов. Коллективу его представила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень», — указано на сайте больницы. Контракт с предыдущим главврачом медучреждения, Валерием Блиновым закончился в прошлом году, продлевать го минздрав не стал, поэтому Блинов был вынужден уволиться. Сотрудники больницы, не согласные с таким решением, заступились за коллегу и попросили губернатора края Дмитрия Махонина восстановить его в должности.

Суханов был назначен замглавы министерства здравоохраннеия края в октябре 2019 года. До этого он являлся главврачом Краевой больницы им Вагнера в Березниках. URA.RU писало, что руководство краевого минздрава сменилось. Ведомство возглавила Анастасия Крутень, вместо ушедшей в отставку Оксаны Мелеховой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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