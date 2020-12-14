Глава минздрава Пермского края лишился своего заместителя

Михаил Суханов возглавил больницу им Тверье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Заместитель министра здравоохранения Пермского края Михаил Суханов уволился из минздрава. Он возглавил больницу им Тверье в Перми (бывшая МСЧ № 9). Информация опубликована на официальном сайте медучреждения.

«С сегодняшнего дня приступил к работе главный врач „ГКБ им Тверье“ Михаил Суханов. Коллективу его представила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень», — указано на сайте больницы. Контракт с предыдущим главврачом медучреждения, Валерием Блиновым закончился в прошлом году, продлевать го минздрав не стал, поэтому Блинов был вынужден уволиться. Сотрудники больницы, не согласные с таким решением, заступились за коллегу и попросили губернатора края Дмитрия Махонина восстановить его в должности.

Суханов был назначен замглавы министерства здравоохраннеия края в октябре 2019 года. До этого он являлся главврачом Краевой больницы им Вагнера в Березниках. URA.RU писало, что руководство краевого минздрава сменилось. Ведомство возглавила Анастасия Крутень, вместо ушедшей в отставку Оксаны Мелеховой.