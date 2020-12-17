Позиции губернатора и главы Перми разошлись при подборе вице-мэра

Источник: врио мэра Перми Алексей Демкин (справа) хочет сохранить Виктора Агеева (слева) в своей команде Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэрии Перми

Исполняющий обязанности мэра Перми Алексей Демкин планирует сохранить в своей администрации вице-мэра Виктора Агеева. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. При этом источник URA.RU в краевых органах власти утверждает, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин якобы не согласен с таким решением.

«Агеев сохранится. Не только до марта, как все вице-мэры, но и потом», — рассказал URA.RU инсайдер. Другой собеседник агентства связывает это с тем, что у Агеева якобы сложились хорошие взаимоотношения с Демкиным, когда последний был руководителем строительной компании «ПЗСП».

Источник URA.RU в краевых органах власти утверждает, что в администрации губернатора против сохранения Агеева. «Агеева нужно будет убрать еще и для того, чтобы сделать из него громоотвод перед выборами. Его, условно, можно будет обвинить во всех бедах пермского бизнеса за 2017—2019 годы», — пояснил инсайдер. Он говорит, что речь в первую очередь идет про зачищенный рекламный рынок и борьбу с киосками.

URA.RU попросило прокомментировать данную информацию в пресс-службах администрации губернатора и мэрии Перми. На момент публикации ответ не получен.

15 декабря экс-мэр Перми Дмитрий Самойлов подал в отставку. Временным главой города стал Алексей Демкин, который за две недели до этого трудоустроился в мэрию. Чтобы стать первым замглавы города он отказался от должности гендиректора АО «ПЗСП» и сложил с себя полномочия депутата гордумы Перми.