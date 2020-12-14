14 декабря 2020

Новый мэр Перми наполовину обновит команду

Имена будущих отставников и сроки кадровой чистки

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания, лето 2020 г. Пермь, табличка, администрация города перми
Только три из восьми заместителей главы Перми продолжат работу при новом мэре Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Перестановки в мэрии Перми

Новый глава Перми Алексей Демкин, сменивший 15 декабря Дмитрия Самойлова, проведет кадровые перестановки. Источники URA.RU в краевых и городских органах власти утверждают, что, находясь еще в статусе врио главы Перми, Демкин расстанется с одним заместителем. Еще три вице-мэра оставят свои посты в разное время в период с марта по октябрь 2021 года. Таким образом, из 8 замов бывшего мэра к октябрю свои должности сохранят только трое.

В ближайшие недели мэрию Перми покинет заместитель главы администрации Лариса Ведерникова, сообщают источники URA.RU, знакомые с ситуацией. Утверждается, что Ведерникова якобы перейдет на работу в правительство Пермского края. «Ведерникова может стать министром по управлению имуществом. Она уже была первым заместителем министра перед тем, как уйти в город», — рассказал URA.RU инсайдер. Он сообщает, что возвращение Ведерниковой в правительство может состояться даже до конца этого года.

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Источники URA.RU в краевой администрации затруднились ответить на вопрос о возможных сроках перехода в правительство Ведерниковой, а также когда получит новую должность бывший мэр Перми Дмитрий Самойлов. Считается, что Самойлов в ближайшее время должен занять должность вице-премьера вместо отправленного в ноябре в отставку Антона Клепикова. Официально данную информацию представители краевой администрации не комментируют.

Вице-мэры Людмила Гаджиева и Виктор Агеев могут покинуть администрацию Перми сразу после утверждения в должности нового главы города.

«Агеева и Гаджиеву сейчас не будут менять. Пусть к ним вопросов много, но их уберут после официального вступления Демкина в должность. Это будет логично: новый мэр — новая команда», — рассказал URA.RU инсайдер.

Он выразил уверенность, что Демкин примет участие в конкурсе на должность главы Перми и, соответственно, победит в нем. Ожидается, что после этого Демкина утвердят в должности на пятилетний срок полномочий на мартовском пленарном заседании.

При этом у депутатов есть жесткий дедлайн для принятия такого решения — 19 марта 2020 года. В соответствии со ст. 36 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за полгода до окончания своих полномочий дума лишается права утверждать в должности главу органа местного самоуправления. Срок полномочий гордумы Перми заканчивается в единый день голосования — 19 сентября 2021 года. И если представительный орган не утвердит главу города до 19 марта, то делать это придется уже новоизбранным депутатам. На это законодатель им отводит три месяца.

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Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, говорит, что вместе с сентябрьским обновлением думы администрацию города покинет еще один вице-мэр — Лидия Королева. «Королеву не будут трогать до выборов. Она как раз отвечает за это направление и нельзя перед большими выборами менять ответственного», — рассказал URA.RU источник в краевых органах исполнительной власти.

Ни один из собеседников URA.RU не сказал, что могут уйти в отставку вице-мэры Анатолий Дашкевич, Игорь Субботин и Вера Титяпкина. При этом два источника URA.RU, близких к региональной власти, сообщили о других возможных кадровых решениях.

«Будет новый руководитель пресс-службы. Когда произойдет это обновление — не могу сказать», — рассказал URA.RU один из инсайдеров.

Он сообщил, что текущий руководитель информационно-аналитического управления Наталья Шушпанова может остаться в мэрии, но перейдет на нижестоящую должность.

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В беседе с корреспондентом URA.RU депутат гордумы Перми Александр Филиппов, который практически на каждом пленарном заседании критиковал администрацию Перми и мэра Самойлова, назвал Демкина опытным и адекватным руководителем. Филиппов, занимавший ранее пост главы департамента транспорта Перми, предположил, что Демкин сначала поработает некоторое время с действующей командой городской администрации и только после этого будет принимать кадровые решения.

Аналогичного мнения придерживается и политтехнолог Юрий Исаев. Он полагает, что кадровые перестановки в мэрии растянутся приблизительно на год.

«Он [Демкин] преемственность в работе администрации точно будет соблюдать. Это очевидно. Нельзя просто взять, отрубить и выбросить. И он так не поступит», — пояснил URA.RU Исаев. Комментировать вопросы ротации кадров в пресс-службе администрации Перми отказались.

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