17 декабря 2020

Губернатор Куйвашев обнулил главный документ Екатеринбурга

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Собрание по нацпроекту о производительности труда. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев поручил начать всю работу над генпланом Екатеринбурга с чистого листа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генплан Екатеринбурга до 2040 года — документ, который определяет, как будут строиться новые жилые кварталы, социальные объекты, рекреационные зоны и дороги, — полностью перепишут. По информации URA.RU, поручение о начале подготовки новой стратегии развития глава региона озвучил на одном из последних совещаний с представителями строительной отрасли (прошедших 4-го и 9 декабря).

Осенью 2019 года мэрия Екатеринбурга представила проект генплана до 2035 года. Региональный минстрой, минЖКХ, девелоперы и эксперты раскритиковали документ, отметив, что, во-первых, он не учитывал развитие агломерации, а во-вторых, якобы грозил отменой уже согласованных строительных проектов. В итоге областные власти распорядились остановить подготовку документа и расширить горизонт планирования до 2040 года.

«В последние месяцы серьезных движений по генплану не было. И все ожидали, что старый документ, вызвавший недовольство, просто поправят. Но губернатор дал поручение полностью переписать генплан, начать всю работу заново. Это было неформальное поручение (в протоколе его не закрепили)», — поделился источник URA.RU в строительной сфере. По его предположению, старт работы над документом придется на начало 2021 года.

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Новый руководитель департамента информполитики региона Юлия Хусаинова, приступившая к работе в середине декабря, сказала, что ей неизвестно о подобном распоряжении. Министр строительства Михаил Волков не ответил на звонок корреспондента. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга не смогли дать оперативный комментарий по теме.

В январе URA.RU описывало параметры нового генплана. Тогда агентство со ссылкой на источники сообщало, что особое внимание городские власти уделят совместному развитию Екатеринбурга и городов-спутников: важнейшей частью документа станет новая схема движения общественного транспорта, которой смогут воспользоваться жители как минимум семи муниципалитетов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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