Посетители бара не дают спать по ночам жителям города (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В окружной столице ЯНАО власти безуспешно пытаются урезонить бар на улице Ленина 16, посетители которого не дают спать по ночам жителям города. Городской административной комиссии удалось только выписать штраф на 50 тысяч рублей за нарушение закона о тишине. Об этом сообщил «URA.RU» источник в администрации.

«Видеоматериалы, предоставленные заявителем направлены в комиссию ГОиЧС, пытаемся привлечь предпринимателя за несоблюдение п 20.6.1 КОАП РФ. Штраф на юридических лиц в этом случае 300 тысяч. Но проблема в том, что суды к нашим документам пока крайне лояльно относятся — привлекают только в формате предупреждения», — говорит он.

Пока администрация ведет борьбу с баром, который нарушает запрет на работу после 23:00, жители ближайших домов не могут спать — заведение начинает работать в полную силу уже после запрещенного времени. Пропускают туда исключительно по стуку в дверь. А потом разогретые горячительными напитками посетители начинают выяснять отношения уже за пределами заведения прямо под окнами жителей окружной столицы.

«Ничем вам не могу помочь» — так ответил администратор бара по улице Ленина 16 на просьбу прокомментировать ситуацию или дать контакт владельца.

В УМВД РФ по ЯНАО агентству URA.RU подтвердили информацию о правонарушении со стороны руководства ночного заведения. «Судом вынесено решение о признании хозяина заведения виновным. Он подвергнут административному наказанию с применением ч.1 статьи 4.1.1 кодекса об административных правонарушениях», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU сообщала о похожей ситуации в Курганской области. Там рестораны, кафе и бары также нарушали запрет на работу после 23:00, введенный из-за пандемии коронавируса.

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