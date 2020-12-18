«Дочка» холдинга Пумпянского перестала платить по счетам

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Передача тысячного электровоза 2ЭС6 «Синара» Российским железным дорогам на заводе «Уральские локомотивы». Свердловская область, Верхняя Пышма, пумпянский дмитрий
Торговый дом холдинга Дмитрия Пумпянского участвует в качестве ответчика в судах на сумму более миллиарда рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Торговый дом «ТМК» просрочил платежи по контрактам с контрагентами и поставщиками. К дочерней структуре холдинга ТМК (владелец — миллиардер Дмитрий Пумпянский) за последние полтора месяца поданы иски в свердловский арбитраж на общую сумму более 170 млн рублей. Информация содержится в электронной картотеке арбитражных дел.

В начала ноября к торговому дому «ТМК» подали иски 15 компаний. Самые крупные из них — екатеринбургский торговый дом «Металл» (35,6 млн рублей), ростовская компания «Южнаятопливнаякомпания» (31 млн рублей), ростовская компания «Антр-Актив» (20,9 млн рублей) и екатеринбургская компания «Ист-Урал» (19,9 млн рублей). Сейчас торговый дом участвует в качестве ответчика в делах на сумму более миллиарда рублей.

В пресс-службе ТМК URA.RU сообщили, что данные иски возникли в рамках текущей хозяйственной деятельности. «В настоящее время идут переговоры по урегулированию споров. Торговый дом ТМК осуществляет свою деятельность в штатном режиме», — уточнили там.

Трубная металлургическая компания является одним из крупнейших российских поставщиков труб. Компания поставляет продукцию в США и Канаду. Выручка компании в 2018 году достигла 5,1 млрд долларов. Торговый дом «ТМК» выполняет операции по продаже продукции трубных заводов холдинга, а также закупке сырья и материалов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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