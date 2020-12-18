Ксения Собчак призналась, что попала в «Дом-2» по протекции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на закрытие реалити-шоу «Дом 2» на телеканале ТНТ. По ее словам, 14 лет назад это была единственная программа, куда она прошла кастинг в качестве ведущей.

«Эта моя первая телевизионная работа, и я всегда с теплом и любовью вспоминаю то время! Я ходила безуспешно на кастинги, меня не взял Эрнст на „Фабрику Звезд“ (пела я и тогда отвратительно), не взяли вести „Афишу“ — я соревновалась с Таней Арно и в финальном туре выбрали ее, а я рыдала крокодильими слезами. Но взяли в ДОМ 2. Настоял лично Валерий Комиссаров („в ней что-то есть,она смешная какая-то,но при этом стерва“). Но я всегда считала, что „дайте просто за ручку подержаться, а дверь я сама выломаю“» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.), — написала Собчак на своей странице в Instagram.

Собчак отмечает, что «Дом 2» стал целой эпохой, и она счастлива, что прикоснулась к ней. После работы на «Дом 2» теледиву засыпали новыми предложениями о сотрудничестве. «После этого были и НТВ, и Россия, Первый и „Последний Герой“, и GQ, и Дождь и много всего. Спасибо всем моим учителям и институтам, и ДОМ 2 я тоже вспоминаю с благодарностью», — отметила Собчак.

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова пожалела о закрытии шоу «Дом 2». Она назвала проект «культовым реалити-шоу» и рассказала, что телевидение РФ изменится после его закрытия.

Гендиректор проекта Александр Расторгуев рассказал, что проект «Дом 2» на телеканале ТНТ закрывается, его последний выпуск состоится 31 декабря, пишет агентство Nation News. По предварительной информации, причиной снятия шоу с эфира является прохладное отношение публики и отказ рекламодателей от сотрудничества. На телеканале добавили, что подробности закрытия шоу будут в выпуске от 23 декабря, пишет RT. Ничего комментировать не буду — все увидите в эфире», — уточнил Расторгуев телеканалу 360.