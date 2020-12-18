Разновидность обнаруженного вируса распространяется быстрее, чем ранее зафиксированные мутации, подчеркнул министр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Африке обнаружили новую мутацию COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе.

«Мы организовали брифинг сегодня, чтобы объявить, что наши генетики, здесь, в Южной Африке, обнаружили разновидность вируса SARS-CoV-2, пока названную 501.V2», — написал министр здравоохранения в твиттере. По его словам, разновидность обнаруженного вируса распространяется быстрее, чем ранее зафиксированные мутации. Мхизе считает, что вторая волна коронавируса в стране, вероятно, связана именно с данной мутацией заболевания. При этом он отметил, что, хотя находка ученых и вызывает обеспокоенность, причин для паники нет.

Ранее российский ученый на условиях анонимности заявил URA.RU, что вирусы мутируют легко и часто. Чаще всего мутация ухудшает способность вируса размножаться и вызывать патогенное действие, но такие мутации отбрасываются. Остаются те, которые улучшают размножение вируса, не усиливая его патогенность. Другой вирусолог Чепурнов считает, что под влиянием вакцины коронавирус может начать мутировать. По его словам, обычно это длительный процесс, поэтому к весне вакцинация еще не сможет спровоцировать что-то.