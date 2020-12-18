Для победы над коронавирусом необходимы новые лекарства Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У коронавируса есть весь потенциал, чтобы мутировать настолько, что вакцины станут бесполезными — и этот процесс остановить невозможно. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«Большинство создаваемых вакцин от коронавируса нацелены против белков рецептор-связывающего домена, с помощью которого вирус присоединяется и потом проникает в клетку. Хотя уже было обнаружено несколько случаев, когда появляются мутации, при которых в некоторых из белков рецептор-связывающего домена обнаруживались штаммы, которые могут уклоняться от антител. Это означает, что однажды могут появиться мутации, которые смогут давать сопротивление вакцине», — объяснил Чепурнов.

Противостоять этому и предупредить мутацию невозможно, поскольку различные мутации в вирусе происходят постоянно и это всегда случайный процесс. «Сейчас вирус распространен на огромной территории и среди колоссальной массы населения, поэтому сейчас мы все еще не знаем, каковы его масштабы — к вирусу ведь восприимчива и часть животных. Поэтому вакцина далеко не единственный способ спасения от пандемии. Сейчас нужно интенсивно работать над созданием лекарств, которые будут подавлять вирус в организме», — рассказал ученый.

Мутация коронавируса, которая была обнаружена в Африке, не является опасной, поскольку она способствовала лишь ускоренному распространению вируса. «Это неприятная вещь, но вакцинам эта мутация не угрожает», — отметил Чепурнов. С этим согласился и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов. «Вирус, переходя от одного человека к другому, всегда немного меняется, мутирует. Вопрос только в том, насколько существенными будут эти замены в его геноме. Но пока, насколько я знаю, существенных замен, влияющих на преодоление вакцинного иммунитета, пока не обнаружено. Поэтому на новость о новой мутации COVID-19 в Африке пока не стоит обращать внимание. Хотя, чисто теоретически, любые мутации могут быть», — считает эксперт.