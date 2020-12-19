Пользователи социальных сетей считают, что Андрей Макаревич не должен был устраивать концерт во время пандемии коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Екатеринбуржцы возмутились проведением закрытого концерта музыканта Андрея Макаревича во время пандемии коронавируса. Соответствующие реакции опубликовали пользователи социальных сетей.

Концерт прошел на одной из концертных площадок Екатеринбурга. На мероприятие пришли десятки человек, во время выступления артиста гости были без масок и не соблюдали дистанцию. По данным ряда СМИ, а также гостей мероприятия, концерт прошел в итальянском ресторане Gavi, расположенном на набережной реки Исеть. Предположительно, мероприятие было организовано в честь 50-летия бизнесмена Олега Флеганова. Отметим, что ресторан Gavi находится в особняке, входящем в девелоперский проект Флеганова.

На концерте присутствовали некоторые свердловские випы. В частности, на мероприятии был сам виновник торжества Олег Флеганов с женой, ведущая Ксения Телешова, жена бизнесмена, совладельца торговых центров «Гринвич» и «Пассаж» Константина Погребинского, основавшая екатеринбургский танцевальный клуб GallaDance Юлия Погребинская, ресторатор Олег Ананьев, предприниматель Ольга Титова и телеведущий Дмитрий Табуев.

Макаревич отказался разговаривать с журналистом URA.RU. Его помощник не ответил на звонок, а пресс-секретарь «Машины времени» заявил, что не знает о концерте. URA.RU направило запрос управляющему екатеринбургского ресторана Gavi. Ответа на момент публикации не поступило.

Некоторые считают, что артисты игнорируют законы, обязательные для обычных людей.

Другие уверены, что проведение корпоративов не так опасно для здоровья посетителей, как об этом говорят.

Фото: Instagram

Некоторые уверены, что коронавирусные ограничения обходят за большие деньги.

Фото: Telegram

Пользователи Instagram отметили, что гораздо большую опасность несут поездки в общественном транспорте.

Фото: Instagram

Ресторатор Олег Ананьев выложил в своем instagram-аккаунте видео с концерта Макаревича. На нем видно, как посетители танцуют без масок и не соблюдают социальную дистанцию. URA.RU направило запрос Ананьеву, однако ответ на момент публикации не был получен.

Фотографии и видео с мероприятия в своем instagram-аккаунте опубликовала и телеведущая Ксения Телешова. «Встреча с любимой группой моего отца, я выросла под Макаревича, танцы до упаду и трогательная премия для любимых людей юбиляра», — написала она в посте. В разговоре с журналистом URA.RU она рассказала, что все, у кого не было антител к коронавирусу, присутствовали в масках. Также Телешова подчеркнула, что артисты, приехавшие на мероприятие, выступали в разных залах.