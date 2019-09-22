Дмитрий Табуев вернулся в «Синий жук» с юбилейной программой Фото: Дарья Попова © URA.RU

20 сентября звезда травести Дмитрий Табуев собрал в «Синем жуке» элиту Екатеринбурга. Посмотреть на диву пришли директор по развитию «Атомстройкомплекс» Виктор Ананьев, владелец «Гринвича» и «Пассажа» Игорь Заводовский с супругой Татьяной и другие. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU».

Ушедший в 2017 году из клуба «Синий жук» Дмитрий Табуев вернулся с юбилейным шоу «25! НЕРЫДАЙ». Табуев в образе Нои Кохх приготовил 36 номеров. Ведущими мероприятия стали Борис Гасанов и Егор Панин, режиссером выступил Егор Распутин.

Шоумен Дмитрий Табуев был бессменной звездой «Синего жука», но в 2017 году клуб не захотел продлевать с ним контракт. Тогда Табуев признался, что не станет уходить в бизнес, как певица Елена Темникова.