Ученые назвали неожиданную опасность вакцины от коронавируса

Светлана Завидова рассказала, что вакцина от коронавируса может вызвать неожиданные аллергические реакции Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После вакцинации от коронавируса у привитых могут появиться аллергические реакции на препарат «Спутник V». Об этом в беседе с URA.RU рассказала исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова.

«Различные аллергические проявления вполне возможны. Велика вероятность неизвестных, не выявленных реакций на вакцину [от коронавируса]», — рассказала Завидова. Она уверена, что вакцина «Спутник V» недостаточно изучена, поэтому невозможно предсказать, как организм отреагирует на препарат.

Завидова уточнила, что до сих пор не опубликованы научные работы, посвященные результатам исследований вакцины. «Разработчик до сих пор не опубликовал данные по доклиническим исследованиям, проведенным на животных», — рассказала она.

Заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН, иммунолог, профессор Михаил Костинов в разговоре с журналистом URA.RU подтвердил, что аллергические реакции на вакцину от коронавируса возможны. Однако он подчеркнул, что у человека может возникнуть аллергия на любой препарат.

«На пепси и фанту тоже может быть аллергия», — уверен Костинов. Он считает, что единичные реакции на препарат ничего не говорят о вакцине. Каждый случай нужно фиксировать, а затем изучать, заключил иммунолог.

Ранее журналист радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Нарышкин сообщил, что после вакцинации препаратом «Спутник V» у него обострилась астма. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что не ощутил серьезных последствий после прохождения вакцинации. Он заявил лишь о головной боли на утро после процедуры.