Стало известно, сколько зарабатывали Собчак и Бузова в «Доме-2»

Больше всего на «Доме-2» зарабатывала Собчак Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Самой высокооплачиваемой ведущей телепроекта «Дом-2» за всю историю была Ксения Собчак. За год она получала около 4,4 миллиона долларов.

«Дочь покойного мэра Санкт-Петербурга проработала на проекте восемь лет и была самой высокооплачиваемой ведущей шоу всех времен», — передает «Пятый канал».

При этом сама ведущая в разных интервью говорила, что зарабатывает от 100 тысяч долларов в месяц. Заработок телеведущей Ольги Бузовой скромнее. За год на проекте она получала около 2,7 миллиона долларов в год. При этом еще 10 лет назад девушка зарабатывала лишь 5 тысяч долларов, сейчас же месячный доход начинается от 30 тысяч. Доход третьей ведущей шоу — Ксении Бородиной — составляет 800 тысяч долларов в год. Меньше всех ведущих зарабатывает Влад Кадони — около 140 тысяч рублей в месяц.

Ранее в пресс-службе ТНТ заявили, что «Дом-2» закрывается. Телеведущая Ольга Бузова в свою очередь назвала программу культовым реалити-шоу. Она отметила, что телевидение изменится после закрытия телепроекта. Ее коллега Ксения Бородина поблагодарила поклонников за любовь, участников — за то, что всегда были настоящими и добавила, что не прощается с любимым зрителем, пообещав удивить его вновь.