Экономист спрогнозировал курсы доллара и евро до конца года

Рубль обладает потенциалом как для укрепления к доллару, так и для ослабления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Доллар завершит текущий год в коридоре 72,5,-74,5 рубля, евро ожидается около 88-90 рублей. Об этом заявил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Рубль обладает потенциалом как для укрепления к доллару и евро, так и для ослабления», — цитирует Бахтина « Федеральное агентство новостей ».

По словам эксперта, плюсом для рубля является относительно стабильная конъюнктура на нефтяном рынке, где европейский сорт Brent торгуется не ниже 50 долларов за баррель. Кроме этого, влияние оказывает позитив на рынках, вызванный новостями о массовой вакцинации от коронавируса. Также доллар продолжает падать из-за ожидаемого принятия нового пакета стимулов для американской экономики. К негативным факторам Бахтин отнес возвращение умеренной геополитической напряженности и давление на рубль скорого начала периода выплат по внешнему долгу компаний РФ.

Ранее экономист Константин Селянин заявил URA.RU, что в России может начаться масштабный кризис по сценарию финансовой катастрофы в США 2008 года. По его словам, растущая долговая нагрузка россиян вызовет ухудшение экономической ситуации в стране. Экономист уверен, что доллар и евро существенно подорожают в 2021 году.