Водонаева довольна своей фигурой в свои 38 лет Фото: Личная страница Алёны Водонаевой в Instagram

Блогер и телеведущая, уроженка Тюмени Алена Водонаева заявила, что довольна своей фигурой. Так она отреагировала на замечания хейтеров по поводу ее «нездоровой худобы».

«Такие двойные стандарты конечно: шеймить человека за худобу можно, но орать о „свободе выбора“, когда речь заходит о лишнем весе… Причём я никогда не переходила на личности. Я просто считаю, что жир — это не про здоровье и не про сексуальность. Я сейчас очень довольна собой? и планирую держать себя в этой? форме и дальше», — написала она в своем аккаунте Instagram.

По мнению 38-летней телеведущей, «лишнее мясцо» мило выглядит сексуально только в молодости. А после 30 лет женщины должны тщательнее следить за собой. Пост Водонаева дополнила видео в открытом красном платье. Многие подписчики начали делать девушке комплименты и писать, что телеведущая прекрасна. Однако по-прежнему остались и те, кто критикует внешность Водонаевой. «Может и такая худоба Алене и хорошо, но лицо становится сразу другим, нос крупный, скулы тоже чересчур, во всем должна быть мера», — написала mironovairina9599. «Худоба всегда выглядит болезненно, лучше выглядеть сочной», — отметила agapkinayulia.