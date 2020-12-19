Врачи заявили об опасности витаминов при коронавирусе

Многие витамины приводят к страшным последствиям при передозировке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бесконтрольный прием витаминов при коронавирусе и других заболеваниях может быть опасен. Об этом предупредил россиян инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

«При коронавирусе, как и других заболеваниях, нужно обращаться за назначениями к специалистам — врачам. А не бежать в аптеку и накупать всего. В каждом конкретном случае при назначении витаминов надо с врачом советоваться», — цитирует эксперта РБК.

По словам Малышева, многие витамины приводят к страшным последствиям при передозировке. Например, бесконтрольный прием витамина С может привести к выкидышу у беременных. Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский посоветовал россиянам употреблять в пищу природные источники витаминов — морковь с маслом, укроп, зелень и лимоны. «А если решили принимать витамины в таблетках — лучше посоветоваться с врачом», — подытожил врач.

Ранее международная группа ученых пришла к выводу, что прием витамина C способствует снижению смертности от коронавируса на 68%. Кроме этого, введение указанного витамина пациентам с пневмонией может уменьшить тяжесть и продолжительность заболевания. Один из авторов исследования Пол Марик считает, что этот витамин нужно применять при лечении инфекции наряду с антикоагулянтами и стероидами.